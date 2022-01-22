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Первая партия боеприпасов из США поступила в Украину

22 января 2022 12:40
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В мире продолжают нагнетать ситуацию домыслами о якобы растущей российской агрессии. Под предлогом помощи и защиты границ страны все с большим усилием снабжают Украину оружием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Первая партия боеприпасов из США поступила в Украину-1

Так, ночью поступила первая из обещанных в декабре партия боеприпасов из США. Что именно поставили Киеву, в Штатах не уточнили. Но известно, что груз включает около 90 тонн летального оружия. Как отметили в американском посольстве, такая военпомощь лишь доказывает преданность прежним договоренностям с Украиной. Одобрение на аналогичную помощь получили и страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония со своей стороны предоставят ракеты.  

# Международная политика # Фотофакт

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