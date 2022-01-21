Беларусь стала крупнейшим поставщиком электроэнергии в Украину в 2021 году

Беларусь поддерживает взаимовыгодные отношения со всеми зарубежными партнерами. Так, в 2021 году наша страна стала крупнейшим поставщиком электроэнергии в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тройку основных поставщиков, помимо нашей страны, вошли также Россия и Словакия. Однако почти 70 % электроэнергии в Украину импортировано именно из Беларуси. Впрочем, от решения энергетических проблем это государство еще далеко. Интересно, что по сравнению с 2020 годом, ввоз электроэнергии из стран Европы значительно уменьшился, причем сразу по всем направлениям.