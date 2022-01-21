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Станции простаивают из-за нехватки угля. В Украине почти половина энергоблоков государственных ТЭС не работает

21 января 2022 20:48
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Новости Украины. Из-за энергетического кризиса почти половина энергоблоков государственных ТЭС в Украине не работает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Станции простаивают из-за нехватки угля. В Украине почти половина энергоблоков государственных ТЭС не работает-1

Станции простаивают из-за нехватки угля. Об остром дефиците говорили уже не раз, даже предупреждали о рисках отключений от электросети. Но приумножить ресурсы страна так и не смогла. Впрочем, глава украинского Минэнерго заявил, что понимание, как выйти из ситуации, у его ведомства есть. А пока Украина продолжает импортировать уголь из США, Колумбии и Австралии.

# Экономический кризис # Герман Галущенко # Фотофакт

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