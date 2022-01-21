Станции простаивают из-за нехватки угля. В Украине почти половина энергоблоков государственных ТЭС не работает

Новости Украины. Из-за энергетического кризиса почти половина энергоблоков государственных ТЭС в Украине не работает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Из-за энергетического кризиса почти половина энергоблоков государственных ТЭС в Украине не работает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Станции простаивают из-за нехватки угля. Об остром дефиците говорили уже не раз, даже предупреждали о рисках отключений от электросети. Но приумножить ресурсы страна так и не смогла. Впрочем, глава украинского Минэнерго заявил, что понимание, как выйти из ситуации, у его ведомства есть. А пока Украина продолжает импортировать уголь из США, Колумбии и Австралии.