Станции простаивают из-за нехватки угля. В Украине почти половина энергоблоков государственных ТЭС не работает

Станции простаивают из-за нехватки угля. Об остром дефиците говорили уже не раз, даже предупреждали о рисках отключений от электросети. Но приумножить ресурсы страна так и не смогла. Впрочем, глава украинского Минэнерго заявил, что понимание, как выйти из ситуации, у его ведомства есть. А пока Украина продолжает импортировать уголь из США, Колумбии и Австралии.