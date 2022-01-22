В Москве снегопад не прекращается вторые сутки. Коммунальные службы не успевают с уборкой

Новости России. Москва утопает в сугробах. Вторые сутки снег идет практически без остановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коммунальные службы не справляются.

Несмотря на круглосуточную работу спецтехники, на дорогах не исчезают заносы, затруднено движения транспорта. Синоптики отмечают, что такими темпами уже к понедельнику, 24 января, в Москве выпадет треть месячной нормы осадков. А сугробы в ближайшее время дорастут до полуметра.