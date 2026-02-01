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В первый день февраля на Солнце произошли три мощные вспышки

01 февраля 2026 12:34
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На Солнце была зарегистрирована мощная вспышка класса М, близкая к уровню Х. Об этом пишет РИА Новости.

Пик мощности пришелся на 13:02 по московскому времени, когда она достигла уровня М6.64. В тот же день произошли еще несколько вспышек меньшей мощности, в том числе событие M2.89 в 13:13 по московскому времени.

Это уже четвертая за день вспышка М-класса: до этого утром были зарегистрированы три вспышки от М1.0 до М1.9.

При этом ученые отмечают, что активность Солнца резко повысилась, и не исключают появления вспышек максимального класса X.

Фото: pixabay

# Природные явления # Природные катаклизмы

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