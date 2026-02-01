AC: Трамп призвал арестовать Обаму из-за России

Американский лидер Дональд Трамп требует арестовать Барака Обаму, обвинив его в попытке переворота и фабрикации информации о «связях с Россией» во время выборов 2016 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на American Conservative.

По мнению Трампа, Обама использовал тему «Рашагейт», чтобы подорвать свой авторитет.

Как отмечает издание, Трамп ссылался на документы, якобы подтверждающие приказ Обамы ЦРУ о создании ложных данных. Эти высказывания прозвучали на фоне активизации борьбы Трампа с его политическими оппонентами, особенно после изъятия ФБР материалов о выборах 2020 года, на которых он уступил Джо Байдену.

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