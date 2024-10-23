Досрочное голосование на выборах президента США стартовало в Техасе

Финишная прямая Трампа и Харрис: меньше двух недель остается до выборов Президента США. Досрочное голосование уже стартовало в Техасе. Один из самых свободолюбивых штатов демонстрирует рекордную явку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставки высоки, за место в Белом доме поборются от Демократической партии вице-президент Харрис и от республиканцев их бессменный лидер Дональд Трамп. Они объездили все ключевые штаты, где проходило или вот-вот пройдет досрочное голосование, чтобы заручиться поддержкой максимального числа избирателей. В прошлом Трамп скептически относился к досрочному голосованию, но в этот раз свою стратегию изменил.

Теперь республиканцы, напротив, призывают жителей заранее прийти на участки. Это позволит минимизировать риски. 5 ноября, в основной день выборов, повлиять на явку может что угодно. В частности, погода. На данный момент предсказать победителя в гонке трудно. С небольшим отрывом, по данным соцопросов, лидирует Трамп. Но в целом разрыв между кандидатами в пределах погрешности опросов.