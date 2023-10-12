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Пентагон озабочен истощением запасов боеприпасов из-за Украины и Израиля

12 октября 2023 08:32
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Пентагон озабочен вероятностью истощения запасов артиллерийских боеприпасов в связи с оказываемой поддержкой Украине и Израилю в двух отдельных конфликтах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских военных, пишет РИА Новости.

Для Украины и Израиля требуется разное вооружение, но в случае начала Израилем наземной военной операции в секторе Газа, необходимость в артиллерийских снарядах возрастет, в то время как запасы США сократились после 18 месяцев помощи Украине.

В Пентагоне уже обратились к производителям оружия США с просьбой увеличить скорость выполнения израильских заказов. Ранее Россия выразила свою озабоченность поставками оружия Украине странами НАТО.

# Международная политика

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