Из-за забастовок медиков в Англии повысилась смертность

Новости Великобритании. Серьезные последствия принесли забастовки в Британии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там ущерб невозможно оценить в деньгах.

Пока медики выходили на многочисленные акции протеста, требуя повышения зарплат, в стране повысилась смертность. За две недели умерли более 22,5 тысячи человек – это на 11 % выше среднего показателя.