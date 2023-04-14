Из-за забастовок медиков в Англии повысилась смертность

Новости Великобритании. Серьезные последствия принесли забастовки в Британии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там ущерб невозможно оценить в деньгах.
Новости Великобритании. Серьезные последствия принесли забастовки в Британии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там ущерб невозможно оценить в деньгах.
Пока медики выходили на многочисленные акции протеста, требуя повышения зарплат, в стране повысилась смертность. За две недели умерли более 22,5 тысячи человек – это на 11 % выше среднего показателя.
Как заявил представитель Британской медицинской ассоциации, без строгой проверки данных невозможно сказать, к каким последствиям привела забастовка интернов 13-15 марта. Тогда было остановлено около 200 тысяч больничных приемов и операций.