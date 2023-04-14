Розничные продажи в Литве сократились на 25%

Новости Литвы. Экономический кризис убивает литовский бизнес. Чтобы его спасти, профсоюзы страны намерены добиваться снижения налогов, которые могут достичь 35 %.
Новости Литвы. Экономический кризис убивает литовский бизнес. Чтобы его спасти, профсоюзы страны намерены добиваться снижения налогов, которые могут достичь 35 %.
Сейчас в Литве экономика и торговля находятся в, мягко говоря, застойном состоянии. Из-за высоких цен и падения платежеспособности населения розничные продажи сократились на 25 %.
Торговцы, многие из которых являются частными предпринимателями, несут громадные убытки. А возросшие расходы на коммунальные услуги, аренду и налоги их окончательно добивают.