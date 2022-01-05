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Пекари в шоке. Во Франции впервые за 20 лет на 25 центов может подорожать багет

05 января 2022 16:04
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Новости Франции. Инфляция ударила по карману европейцев. Парижане в шоке. Багеты подорожали. Именно их производство считается одним из индикаторов состояния французской экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пекари в шоке. Во Франции впервые за 20 лет на 25 центов может подорожать багет-1

В октябре 2021 года средняя стоимость одного багета была 90 центов, сегодня – 1 евро, а по прогнозам, цена возрастет еще на 20 центов. В некоторых булочных и пекарнях об этом уже появились объявления. Чтобы вы понимали весь масштаб трагедии французских пекарей: за последние 20 лет багет дорожал всего на 23 цента. На фоне резкого роста цен на бензин затраты на транспортировку продуктов, импортируемых во Францию, выросли более чем вдвое. Ожидается, что в 2022 году некоторые французские сыры подорожают на 20 %.  

О других новостях экономики за 5 января читайте здесь.  

# Цены на бензин # Наталья Надольская # Фотофакт

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