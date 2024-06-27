Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Коми

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Республике Коми. Два человека погибли, не менее 70 пострадали. ЧП произошло вечером 26 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате трагедии девять вагонов с людьми оказались перевернуты. Всего в поезде находилось более 200 пассажиров. Выбраться им помогали спасатели. Крушение произошло глубоко в тайге, добраться было непросто. Путь медиков осложнялся бездорожьем. Тем не менее они оперативно прибыли на место и оказали первую помощь пострадавшим. Пассажиров госпитализировали с переломами, ушибами, порезами и черепно-мозговыми травмами. Около 10 человек до сих пор в тяжелом состоянии.