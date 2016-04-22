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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Южной Корее: 1 человек погиб, около 10 госпитализированы

22 апреля 2016 07:17
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Новости Южной Кореи. ЧП в Южной Корее. С рельсов сошел пассажирский поезд. На данный момент известно как минимум об одном погибшем. Около 10 человек госпитализированы.

Инцидент произошел на юге страны. Часть вагонов перевернулась. На месте инцидента работают медики и спасатели. Специалисты опасаются, что число пострадавших может возрасти.

По предварительным данным, машинист проигнорировал указания диспетчера и не снизил на повороте скорость до 50 км/ч, превысив ее в 2,5 раза. В настоящее время движение на данном участке приостановлено, ремонтные работы займут около суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Железнодорожные катастрофы # Авария

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