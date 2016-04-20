Застрелил случайно: в США полицейского приговорили к общественным работам за убийство безоружного чернокожего

Новости США. Полицейский в США избежал тюрьмы за убийство безоружного чернокожего. Судья Верховного суда штата Нью-Йорк приговорил бывшего сотрудника к общественным работам. Офицеру грозило до 15 лет тюремного заключения по обвинению в убийстве по неосторожности. Однако перед вынесением приговора судья понизил обвинение до правонарушения меньшей степени тяжести.

28-летний афроамериканец был застрелен полицейским 20 ноября, когда поднимался по лестнице в квартиру своей подруги, будучи безоружным.

По словам стража правопорядка, пистолет выстрелил случайно.

Инцидент вызвал волнения в американском обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.