Землетрясение в Эквадоре: число жертв возросло до 530 человек

Новости Эквадора. Непростая ситуация в Эквадоре по-прежнему в центре внимания мирового сообщества. Число жертв землетрясения к настоящему моменту возросло до 530 человек, еще 107 числятся пропавшими без вести. Ранены более 4,5 тысяч. Власти Эквадора объявили, что спасатели не надеются найти под руинами кого-либо живым. Повторные толчки продолжаются до сих пор — последний, шестибалльный, зафиксирован накануне вечером.

Землетрясение в Эквадоре уже признано самым масштабным за последние четыре десятка лет. Сочувствуют жителям этой страны во всем мире. В посольстве Эквадора в Минске сегодня открылась книга соболезнований. В знак скорби, до конца недели на здании посольства будет приспущен флаг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фарис Аль-Шокер, временный поверенный Посольства Республики Ирак в Республике Беларусь:

Это большая потеря, ведь погибло очень много людей. Очень печально, так как люди потеряли семьи, своих близких. Мы выражаем свои соболезнования Эквадору.

Хосе Боггиано Периччи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Мы чувствуем очень глубокую боль. Мы здесь, потому что хотим выразить сочувствие и сказать слова поддержки. Правительство Венесуэлы уже оказывает помощь Эквадору. Отправлено три самолета с гуманитарной помощью.