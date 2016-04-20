Лесные пожары бушуют на западе Канады – население экстренно эвакуируют

Новости Канады. Крупные лесные пожары бушуют на западе Канады. Из-за разгула стихии введен режим чрезвычайной ситуации. Огонь уже вплотную подобрался к населённым пунктам, идёт экстренная эвакуация жителей.

Стихией уничтожено несколько жилых домов, перекрыты автострады. Не смотря на то, что с пожаром борются и с земли и с воздуха, остановить распространение огня пока не удаётся.

В регионе установилась сухая, жаркая погода: столбики термометров поднимаются до отметки + 30, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.