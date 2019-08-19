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Пассажирский Boeing 757 совершил жесткую посадку в Португалии из-за повреждения фюзеляжа

19 августа 2019 11:17
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Новости Португалии. Пассажирский Boeing 757 совершил жесткую посадку в Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Пассажирский Boeing 757 совершил жесткую посадку в Португалии из-за повреждения фюзеляжа -1

При приземлении у воздушного судна повредился фюзеляж, а также шасси. В авиакомпании заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Пассажирский Boeing 757 совершил жесткую посадку в Португалии из-за повреждения фюзеляжа -4

Самолет вылетел из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и приземлился в воздушной гавани португальского города Понта-Делгада. В целях безопасности обратный рейс в США авиакомпания решила отменить.

Пассажирский Boeing 757 совершил жесткую посадку в Португалии из-за повреждения фюзеляжа -7

Пассажирский Boeing 757 совершил жесткую посадку в Португалии из-за повреждения фюзеляжа -9

# Самолет # Фотофакт

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