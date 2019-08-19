Пассажирский Boeing 757 совершил жесткую посадку в Португалии из-за повреждения фюзеляжа

Новости Португалии. Пассажирский Boeing 757 совершил жесткую посадку в Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При приземлении у воздушного судна повредился фюзеляж, а также шасси. В авиакомпании заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.