Пассажирский Boeing 757 совершил жесткую посадку в Португалии из-за повреждения фюзеляжа

Новости Португалии. Пассажирский Boeing 757 совершил жесткую посадку в Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Португалии. Пассажирский Boeing 757 совершил жесткую посадку в Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При приземлении у воздушного судна повредился фюзеляж, а также шасси. В авиакомпании заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.
Самолет вылетел из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и приземлился в воздушной гавани португальского города Понта-Делгада. В целях безопасности обратный рейс в США авиакомпания решила отменить.