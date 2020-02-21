Прямой эфир

Парламенцкія выбары пачаліся ў Іране

21 февраля 2020 10:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Ірана. У Іране пачаліся парламенцкія выбары, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.

Парламенцкія выбары пачаліся ў Іране -1

Па ўсёй краіне адкрыліся выбарчыя ўчасткі, дзе грамадзяне змогуць аддаць голас за свайго кандыдата. На 290 дэпутацкіх крэслаў прэтэндуюць 7 тысяч чалавек.

Парламенцкія выбары пачаліся ў Іране -4

Першапачаткова заявы на ўдзел у выбарах падалі 15 тысяч іранцаў, аднак некаторыя з іх знялі свае кандыдатуры, іншых не дапусціў Савет па ахове канстытуцыі.

Парламенцкія выбары пачаліся ў Іране -7

Вынікі галасавання зададуць тон палітычнаму жыццю ў Іране на бліжэйшыя гады. 

Парламенцкія выбары пачаліся ў Іране -10

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Клінічныя выпрабаванні вакцыны супраць каранавірусу пачнуцца ў Кітаі ў красавіку
21 февраля 2020 08:59

Клінічныя выпрабаванні вакцыны супраць каранавірусу пачнуцца ў Кітаі ў красавіку

У Партугаліі легалізавалі эўтаназію
21 февраля 2020 08:59

У Партугаліі легалізавалі эўтаназію

У ЗША на дарозе выбухнуў бензавоз. Усе бліжэйшыя аўтатрасы перакрыты
21 февраля 2020 08:27

У ЗША на дарозе выбухнуў бензавоз. Усе бліжэйшыя аўтатрасы перакрыты