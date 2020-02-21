Парламенцкія выбары пачаліся ў Іране

Навіны Ірана. У Іране пачаліся парламенцкія выбары, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.
Навіны Ірана. У Іране пачаліся парламенцкія выбары, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.
Па ўсёй краіне адкрыліся выбарчыя ўчасткі, дзе грамадзяне змогуць аддаць голас за свайго кандыдата. На 290 дэпутацкіх крэслаў прэтэндуюць 7 тысяч чалавек.
Першапачаткова заявы на ўдзел у выбарах падалі 15 тысяч іранцаў, аднак некаторыя з іх знялі свае кандыдатуры, іншых не дапусціў Савет па ахове канстытуцыі.
Вынікі галасавання зададуць тон палітычнаму жыццю ў Іране на бліжэйшыя гады.