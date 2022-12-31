Юг Шотландии накрыли сильные наводнения

Новости Великобритании. Жителям Шотландии пришлось отменить все визиты к родственникам и друзьям. Юг страны накрыли сильные наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за долго непрекращающихся проливных дождей все крупные реки вышли из берегов. Под водой оказались множество дорог, закрыты мосты. Власти призвали местных жителей соблюдать максимальную осторожность. По возможности не выходить из дома и быть готовыми перебраться в более безопасное место.