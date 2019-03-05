Из-за торнадо режим ЧП объявлен в штате Джорджия

Новости США. В штате Джорджия из-за торнадо объявлен режим ЧП. Из федерального бюджета выделят деньги на спасательные и восстановительные операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия разрушила множество зданий. Кроме этого, около 10 тысяч потребителей остались без электроснабжения.