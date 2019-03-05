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Из-за торнадо режим ЧП объявлен в штате Джорджия

05 марта 2019 08:54
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Новости США. В штате Джорджия из-за торнадо объявлен режим ЧП. Из федерального бюджета выделят деньги на спасательные и восстановительные операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за торнадо режим ЧП объявлен в штате Джорджия-1

Стихия разрушила множество зданий. Кроме этого, около 10 тысяч потребителей остались без электроснабжения.

Из-за торнадо режим ЧП объявлен в штате Джорджия-4

Напоминаем, что в минувшие выходные несколько торнадо обрушились на штаты Алабама и Джорджия. Жители некоторых округов наблюдали смерчи, жертвами которых стали более 20 человек, еще 40 госпитализированы.

# Торнадо в США # Фотофакт

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