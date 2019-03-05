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Билеты на «Евровидение-2019» прекратили продавать из-за возможных махинаций

05 марта 2019 08:45
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Новости Израиля. Продажа билетов на «Евровидение-2019» прекращена на неопределенный срок. Причина – возможные махинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Билеты на «Евровидение-2019» прекратили продавать из-за возможных махинаций-1

Известно, что несколько сотен лучших мест в зале достались представителям израильской элиты. Это вызвало подозрения у организаторов конкурса. В настоящее время идет расследование. Если информация о так называемой продаже «по блату» будет подтверждена, билеты вернут в свободную продажу.

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # Фотофакт

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