Билеты на «Евровидение-2019» прекратили продавать из-за возможных махинаций

Новости Израиля. Продажа билетов на «Евровидение-2019» прекращена на неопределенный срок. Причина – возможные махинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что несколько сотен лучших мест в зале достались представителям израильской элиты. Это вызвало подозрения у организаторов конкурса. В настоящее время идет расследование. Если информация о так называемой продаже «по блату» будет подтверждена, билеты вернут в свободную продажу.