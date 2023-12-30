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Панды в Китае радуются возможности поиграть на снегу

30 декабря 2023 16:43
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И хотя новый год в Китае отмечают значительно позже – по восточному календарю праздник выпадает лишь на 10 февраля – зима в Поднебесной уже хозяйничает во всю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Панды в Китае радуются возможности поиграть на снегу-1

Если жители отдельных районов страдают от снегопадов и их последствий, то главные символы Китая – панды – радуются возможности поиграть на белом покрывале. Забавные медвежата катаются с горки, делают кувырки и борются друг с другом. Ни одно животное не пострадало – малыши находятся под постоянным присмотром сотрудников зоопарка, у которых явно прибавилось работы с наступлением зимы.

# Животные # Новости Китая

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