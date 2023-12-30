Панды в Китае радуются возможности поиграть на снегу

И хотя новый год в Китае отмечают значительно позже – по восточному календарю праздник выпадает лишь на 10 февраля – зима в Поднебесной уже хозяйничает во всю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если жители отдельных районов страдают от снегопадов и их последствий, то главные символы Китая – панды – радуются возможности поиграть на белом покрывале. Забавные медвежата катаются с горки, делают кувырки и борются друг с другом. Ни одно животное не пострадало – малыши находятся под постоянным присмотром сотрудников зоопарка, у которых явно прибавилось работы с наступлением зимы.