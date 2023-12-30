Прямой эфир

В Чили родился ребёнок, который весит более 7 килограмм

30 декабря 2023 15:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Настоящий богатырь. Ребенок весом более 7 кг появился на свет в Чили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чили родился ребёнок, который весит более 7 килограмм-1

Исходя из мировой практики, это достаточно редкий случай. В среднем человек при рождении весит в два раза меньше. Рожденного в Чили – малышом никак не назовешь. И это вызвало целый ряд последствий. И мальчик, и его мама находятся под пристальным вниманием врачей, которые борются за их жизни.

# Дети # Новости Чили

Другие новости рубрики

Все новости
В международном вокзале Лондона затопило тоннель
30 декабря 2023 15:18

В международном вокзале Лондона затопило тоннель

В США установили антирекорд: за 2023 год в стране зарегистрировали 38 случаев массовой стрельбы
30 декабря 2023 15:17

В США установили антирекорд: за 2023 год в стране зарегистрировали 38 случаев массовой стрельбы

Израильская армия стягивает подкрепления в район лагеря Аль-Брейдж
30 декабря 2023 15:15

Израильская армия стягивает подкрепления в район лагеря Аль-Брейдж