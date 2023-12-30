В Чили родился ребёнок, который весит более 7 килограмм

Исходя из мировой практики, это достаточно редкий случай. В среднем человек при рождении весит в два раза меньше. Рожденного в Чили – малышом никак не назовешь. И это вызвало целый ряд последствий. И мальчик, и его мама находятся под пристальным вниманием врачей, которые борются за их жизни.