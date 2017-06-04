Машина взлетит на воздух: немецкий бизнесмен разработал заграждение против въезда грузовиков в толпу

Теракты, в которых грузовик въезжал в толпу людей, для Европы стали практикой. Ницца, Берлин, Стокгольм, Лондон. В Старом Свете задумались, как предотвратить подобные атаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкий бизнесмен разработал новое антитеррористическое изобретение именно для таких случаев. Если его примут в патентном бюро, то, вероятно, заграждение безопаности станет обязательным атрибутом массовых мероприятий. Результаты краш-теста уже появились в интернете. Суть в том, что при столкновении автомобиль взлетает на воздух.