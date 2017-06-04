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Машина взлетит на воздух: немецкий бизнесмен разработал заграждение против въезда грузовиков в толпу

04 июня 2017 10:34
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Теракты, в которых грузовик въезжал в толпу людей, для Европы стали практикой. Ницца, Берлин, Стокгольм, Лондон. В Старом Свете задумались, как предотвратить подобные атаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машина взлетит на воздух: немецкий бизнесмен разработал заграждение против въезда грузовиков в толпу-1

Немецкий бизнесмен разработал новое антитеррористическое изобретение именно для таких случаев. Если его примут в патентном бюро, то, вероятно, заграждение безопаности станет обязательным атрибутом массовых мероприятий. Результаты краш-теста уже появились в интернете. Суть в том, что при столкновении автомобиль взлетает на воздух.

# Теракт

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