«Трое мусульманских парней побежали с ножами и начали резать девушку»: очевидцы о том, что произошло ночью в Лондоне

Новости Великобритании. МИД Беларуси уточняет, есть ли наши соотечественники среди пострадавших в результате серии терактов в Лондоне. Белорусов просят связаться с родственниками. Дипломаты также рекомендуют избегать массового скопления людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минувшей ночью в столице Великобритании произошло несколько нападений. Сначала микроавтобус въехал в толпу на Лондонском мосту, затем трое террористов, вооруженных ножами, устроили резню на рынке Боро. Число погибших растет с каждым часом. Жертвами атак стали уже 7 человек. Около 50 госпитализированы. Британская полиция сообщила, что в ходе спецоперации террористы были ликвидированы.

«Бегите, прячьтесь, сообщайтесь». Такие мэсседжи в считанные минуты облетели соцсети лондонцев. Террористы снова нанесли удар в самое сердце британской столицы. И снова жертвами стали мирные подданные Королевства, в основном молодые люди. Белый микроавтобус на высокой скорости буквально влетел в толпу пешеходов в районе Лондонского моста.

Очевидец:

Я подходил к Лондонскому мосту и в следующую минуту я увидел, как на землю опустился человек: «Меня закололи, меня закололи». Я глянул на него: там было все в крови. Его приятель прошел мимо. «Кто-то заколол моего помощника, – говорил он. – Кто-то заколол моего помощника». Следующее, что я увидел, это как трое мусульманских парней побежали с ножами, они подбежали и начали резать девушку. Я был беззащитен, я ничего не мог сделать, я был в шоке. После наезда на людей террористы рванули к рынку Боро. Там трое вооруженных охотничьими ножами мужчин начали беспорядочно резать прохожих. Цель была одна – убить как можно больше людей.

Очевидец:

Я видела их. Они вошли в другой ресторан напротив на этой же улице с ножами. Спустя восемь минут после первого звонка в полицию террористов ликвидировали. Однако к тому моменту они успели убить шесть человек. Еще один скончался недавно в больнице. Около полусотни людей пострадали, но это неточные цифры. Раненых может быть намного больше.