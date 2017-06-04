«Трое мусульманских парней побежали с ножами и начали резать девушку»: очевидцы о том, что произошло ночью в Лондоне
Новости Великобритании. МИД Беларуси уточняет, есть ли наши соотечественники среди пострадавших в результате серии терактов в Лондоне. Белорусов просят связаться с родственниками. Дипломаты также рекомендуют избегать массового скопления людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минувшей ночью в столице Великобритании произошло несколько нападений. Сначала микроавтобус въехал в толпу на Лондонском мосту, затем трое террористов, вооруженных ножами, устроили резню на рынке Боро. Число погибших растет с каждым часом. Жертвами атак стали уже 7 человек. Около 50 госпитализированы. Британская полиция сообщила, что в ходе спецоперации террористы были ликвидированы.
«Бегите, прячьтесь, сообщайтесь». Такие мэсседжи в считанные минуты облетели соцсети лондонцев. Террористы снова нанесли удар в самое сердце британской столицы. И снова жертвами стали мирные подданные Королевства, в основном молодые люди.
Белый микроавтобус на высокой скорости буквально влетел в толпу пешеходов в районе Лондонского моста.
Очевидец:
Я подходил к Лондонскому мосту и в следующую минуту я увидел, как на землю опустился человек: «Меня закололи, меня закололи». Я глянул на него: там было все в крови. Его приятель прошел мимо. «Кто-то заколол моего помощника, – говорил он. – Кто-то заколол моего помощника». Следующее, что я увидел, это как трое мусульманских парней побежали с ножами, они подбежали и начали резать девушку. Я был беззащитен, я ничего не мог сделать, я был в шоке.
После наезда на людей террористы рванули к рынку Боро. Там трое вооруженных охотничьими ножами мужчин начали беспорядочно резать прохожих. Цель была одна – убить как можно больше людей.
Очевидец:
Я видела их. Они вошли в другой ресторан напротив на этой же улице с ножами.
Спустя восемь минут после первого звонка в полицию террористов ликвидировали. Однако к тому моменту они успели убить шесть человек. Еще один скончался недавно в больнице. Около полусотни людей пострадали, но это неточные цифры. Раненых может быть намного больше.
Марк Роули, помощник комиссара Скотленд-Ярда:
Накануне в 22 два часа 8 минут мы начали получать звонки о том, что автомобиль сбил пешеходов на мосту Лондон-бридж. Затем машина продолжила движение в сторону рынка Боро. Подозреваемые вышли из автомобиля, пытаясь зарезать множество людей, в том числе находившегося на дежурстве офицера транспортной полиции, который отреагировал на инцидент. Он получил серьезные ранения. Но угрозы для его жизни уже нет.
В Скотленд-Ярде сообщили, что на террористах были муляжи поясов смертников. Но чтобы не рисковать, сразу после ЧП полиция объявила об эвакуации жильцов близлежащих домов. Суббота, почти ночь. Люди, ошарашенные и непонимающие, что произошло, идут с поднятыми руками.
Эти события стали третьим терактом в Великобритании за минувшие три месяца. В марте атака Халида Мосуда в Лондоне на Вестминстерском мосту и у стен парламента унесла жизни пятерых человек, десятки получили ранения. 22 мая – теракт в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Жертвами атаки смертника стали более 20 человек, большинство – подростки.