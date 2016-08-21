В Бангладеш горит торговый центр: люди ждут помощи на крыше

Новости Бангладеш. Крупный пожар охватил торговый центр в столице государства Бангладеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя начало свой смертоносный путь с шестого этажа здания, а через считанные минуты посетители и работники бежали из горящего котла.

Жертв избежали, однако в огненной ловушке находятся минимум два десятка человек – пожарные продолжают их поиски сквозь пелену дыма.

Некоторые из посетителей выбрались на крышу торгового центра, и ждут помощи с небес. Вертолеты уже в пути, сообщили в полиции.