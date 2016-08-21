«А что вам терять?»: Дональд Трамп оскорбил афроамериканцев

Новости США. 420 тысяч долларов на кепки и фраза «А что вам терять?». Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз всколыхнул американское, а за ним и мировое сообщество.

Вопрос о потерях одиозный политик задал афроамериканцам. По мнению миллиардера, чернокожее население штатов может голосовать за него просто потому, что хуже уже не будет.

Трамп раскритиковал жилищные условия и уровень образованности темнокожих.

И программно прошелся по оппоненту в лице Клинтон. Ее больше беспокоят мигранты, на свое население ей все равно и, в целом, правительство демократов проблемы афроамериканцев не интересуют.

В ответ госпожа Клинтон заявила, что республиканец Трамп невежда и популист.

Эндшпиль этой битвы между «слонами» и «ослами» намечен на 8 ноября, когда в США пройдут президентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.