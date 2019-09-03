Панда Мэн Мэн родила двойняшек в немецком зоопарке

Новости Германии. В немецком зоопарке впервые в истории родились панды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О беременности Мэн Мэн специалисты узнали лишь на прошлой неделе. Детёныши появились на свет с разницей в час.

И мама и малыши чувствуют себя хорошо. Этот случай можно назвать по-настоящему уникальным, так как большие панды крайне редко рожают двойняшек.