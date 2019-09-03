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Панда Мэн Мэн родила двойняшек в немецком зоопарке

03 сентября 2019 13:47
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Новости Германии. В немецком зоопарке впервые в истории родились панды,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О беременности Мэн Мэн специалисты узнали лишь на прошлой неделе. Детёныши появились на свет с разницей в час.

Панда Мэн Мэн родила двойняшек в немецком зоопарке-1

И мама и малыши чувствуют себя хорошо. Этот случай можно назвать по-настоящему уникальным, так как большие панды крайне редко рожают двойняшек.

Панда Мэн Мэн родила двойняшек в немецком зоопарке-4

Несмотря на то, что детёныши появились на свет в Берлине, они, как и все большие панды в мире, принадлежат Китаю, и должны будут вернуться в Поднебесную в течение четырёх лет.

Панда Мэн Мэн родила двойняшек в немецком зоопарке-7

# Животные # Фотофакт

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