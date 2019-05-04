Последствия страшного циклона «Фани» в 9 фотографиях

Новости Индии. Жертвами циклона Фани в Индии стали 8 человек. Люди погибли из-за падения деревьев или под обломками разрушенных зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Жертвами циклона Фани в Индии стали 8 человек. Люди погибли из-за падения деревьев или под обломками разрушенных зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большего количества жертв удалось избежать благодаря массовой эвакуации населения. До начала шторма штат Ориса, на который пришелся основной удар стихии, покинули свыше миллиона жителей.
Циклон достиг побережья днем 3 мая. Ветер порывами до 200 километров в час с корнем вырывал деревья, валил бетонные столбы и сносил крыши домов. Нанесенный ущерб еще предстоит оценить. Сотрудники экстренных служб Индии приступили к ликвидации последствий стихии. Многие районы оказались затоплены, в других – отсутствует электричество, разрушены десятки зданий.