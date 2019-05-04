Прямой эфир

Последствия страшного циклона «Фани» в 9 фотографиях

04 мая 2019 12:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. Жертвами циклона Фани в Индии стали 8 человек. Люди погибли из-за падения деревьев или под обломками разрушенных зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последствия страшного циклона «Фани» в 9 фотографиях-1

Большего количества жертв удалось избежать благодаря массовой эвакуации населения. До начала шторма штат Ориса, на который пришелся основной удар стихии, покинули свыше миллиона жителей.

Последствия страшного циклона «Фани» в 9 фотографиях-4

Циклон достиг побережья днем 3 мая. Ветер порывами до 200 километров в час с корнем вырывал деревья, валил бетонные столбы и сносил крыши домов. Нанесенный ущерб еще предстоит оценить. Сотрудники экстренных служб Индии приступили к ликвидации последствий стихии. Многие районы оказались затоплены, в других – отсутствует электричество, разрушены десятки зданий.

Последствия страшного циклона «Фани» в 9 фотографиях-7

Последствия страшного циклона «Фани» в 9 фотографиях-9

Последствия страшного циклона «Фани» в 9 фотографиях-11

Последствия страшного циклона «Фани» в 9 фотографиях-13

Последствия страшного циклона «Фани» в 9 фотографиях-15

Последствия страшного циклона «Фани» в 9 фотографиях-17

Последствия страшного циклона «Фани» в 9 фотографиях-19

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во Флориде Boeing 737 съехал с взлетно-посадочной полосы в реку
04 мая 2019 12:42

Во Флориде Boeing 737 съехал с взлетно-посадочной полосы в реку

В США Boeing 737 с пассажирами на борту упал в реку
04 мая 2019 08:00

В США Boeing 737 с пассажирами на борту упал в реку

Стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского
03 мая 2019 19:10

Стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского