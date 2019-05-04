Последствия страшного циклона «Фани» в 9 фотографиях

Новости Индии. Жертвами циклона Фани в Индии стали 8 человек. Люди погибли из-за падения деревьев или под обломками разрушенных зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большего количества жертв удалось избежать благодаря массовой эвакуации населения. До начала шторма штат Ориса, на который пришелся основной удар стихии, покинули свыше миллиона жителей.