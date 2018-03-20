ЕС и Великобритания пришли к соглашению по переходному периоду после Brexit

Новости Бельгии. Данный период будет ограничен по времени – с 30 марта 2019 года, когда Королевство выйдет из состава Евросоюза, транзитный период продлится 21 месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении этого времени Британия сможет пользоваться всеми правами участника Союза, в том числе оставаться частью единого рынка. Однако участвовать в принятии решений уже не будет.

Эту новость с воодушевлением встретили бизнесмены и рынки, поскольку стала ясна стратегия развития до декабря 2020 года. Тем не менее, вопросы, которые предстоит урегулировать между сторонами, всё еще остаются. Об этом свидетельствует текст опубликованного документа. Он напечатан разным по цвету шрифтом в зависимости от степени достигнутых соглашений.