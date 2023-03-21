Австралиец побил мировой рекорд по самой продолжительной сессии серфинга – 30 часов на воде

Новости Австралии. 30 часов на воде. Австралиец Блейк Джонстон побил мировой рекорд по самой продолжительной сессии серфинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наблюдали за легендарным спортсменом десятки зрителей на пляже Кроннула.
Новости Австралии. 30 часов на воде. Австралиец Блейк Джонстон побил мировой рекорд по самой продолжительной сессии серфинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наблюдали за легендарным спортсменом десятки зрителей на пляже Кроннула.
Начал свое приключение Блейк в час ночи. Тогда на побережье работали прожекторы, чтобы помочь сориентироваться в темноте. Дежурили у пляжа и бригады скорой помощи. К утру за установлением рекорда уже следили родные и друзья. Позже понаблюдать за опытным серфингистом захотели и прохожие. Интересно, что на достигнутом Блейк останавливаться не намерен, даже рекорда ему оказалось мало. И он уже собирается за следующим. Джонстон хочет увеличить время заплыва еще на 10 часов.
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