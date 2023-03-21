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Австралиец побил мировой рекорд по самой продолжительной сессии серфинга – 30 часов на воде

21 марта 2023 15:42
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Новости Австралии. 30 часов на воде. Австралиец Блейк Джонстон побил мировой рекорд по самой продолжительной сессии серфинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наблюдали за легендарным спортсменом десятки зрителей на пляже Кроннула.

Австралиец побил мировой рекорд по самой продолжительной сессии серфинга – 30 часов на воде-1

Начал свое приключение Блейк в час ночи. Тогда на побережье работали прожекторы, чтобы помочь сориентироваться в темноте. Дежурили у пляжа и бригады скорой помощи. К утру за установлением рекорда уже следили родные и друзья. Позже понаблюдать за опытным серфингистом захотели и прохожие. Интересно, что на достигнутом Блейк останавливаться не намерен, даже рекорда ему оказалось мало. И он уже собирается за следующим. Джонстон хочет увеличить время заплыва еще на 10 часов.

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# Рекорды # Новости Австралии # Фотофакт

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