Победителю – 20 млн долларов. Первый в мире Кубок верблюдов провели в Саудовской Аравии

Новости Саудовской Аравии. Первый в мире Кубок верблюдов прошел в Саудовской Аравии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посмотреть гонку посреди засушливой пустыни Аль-Ула собрались сотни местных жителей. Призовой фонд рекордный – более 20 миллионов долларов. Так что борьба на дистанции завязалась нешуточная.

Я бы не сказал, что приз за верблюжьи бега переоценен. Верблюд – самое важное животное в Саудовской Аравии.