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Победителю – 20 млн долларов. Первый в мире Кубок верблюдов провели в Саудовской Аравии

21 марта 2023 15:43
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Новости Саудовской Аравии. Первый в мире Кубок верблюдов прошел в Саудовской Аравии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посмотреть гонку посреди засушливой пустыни Аль-Ула собрались сотни местных жителей. Призовой фонд рекордный – более 20 миллионов долларов. Так что борьба на дистанции завязалась нешуточная.

Победителю – 20 млн долларов. Первый в мире Кубок верблюдов провели в Саудовской Аравии-1

Я бы не сказал, что приз за верблюжьи бега переоценен. Верблюд – самое важное животное в Саудовской Аравии.

Победителю – 20 млн долларов. Первый в мире Кубок верблюдов провели в Саудовской Аравии-4

Чтобы зрители не скучали между забегами, в дополнение к гонкам организаторы устроили различные зоны активности, фотосессии и стенды с архивными кадрами, которые рассказывают об истории страны и наследии региона.

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# Животные # Фотофакт

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