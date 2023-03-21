День панды отметили в Московском зоопарке. Медвежатам даже приготовили торт
Новости России. День панды отметили в Московском зоопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не испортила настроение посетителям даже дождливая погода. Все внимание гостей, конечно же, было приковано к очаровательным медвежатам. Для них кураторы зоопарка приготовили специальные угощения, в том числе торт, украшенный фруктами. Правда, животные предпочли знакомые лакомства, а именно побеги бамбука.
Ирина Овчинникова, начальник отдела фауны Китая:
Условия, которые созданы в нашем зоопарке, и условия, созданные в китайских зоопарках, не отличаются. Все сделано под бдительным контролем китайских специалистов.
Сегодняшние подопечные Московского зоопарка – две гигантские панды – были переданы России китайским лидером в апреле 2019 года. Всего в рамках совместного исследовательского проекта Пекин передал Москве 15 медвежат.
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