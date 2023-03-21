День панды отметили в Московском зоопарке. Медвежатам даже приготовили торт

Новости России. День панды отметили в Московском зоопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не испортила настроение посетителям даже дождливая погода. Все внимание гостей, конечно же, было приковано к очаровательным медвежатам. Для них кураторы зоопарка приготовили специальные угощения, в том числе торт, украшенный фруктами. Правда, животные предпочли знакомые лакомства, а именно побеги бамбука.