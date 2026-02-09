Компания AstraZeneca подписала соглашение о снижении цен на ряд рецептурных лекарств в США

Фармацевтический гигант AstraZeneca представил квартальный отчет, но за позитивными цифрами скрываются серьезные вызовы. Главная угроза – истечение патентов на ключевые препараты, включая предназначенные для лечения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потеря эксклюзивности может ударить по доходам, если новые разработки не успеют компенсировать падение продаж. Компания подписала соглашение о снижении цен на ряд рецептурных лекарств в США, где формируется более 40 % ее выручки. Однако в отчете не раскрыто, как это отразится на финансовых результатах. Для инвесторов это означает неопределенность и возможное давление на маржу.

Паскаль Сорио, главный директор AstraZeneca:

Речь идет о снижении цен на лекарства для американских пациентов при одновременном обеспечении того, чтобы Америка оставалась мировым лидером в области инноваций для биофармацевтики. А это не просто сделать. Нам нужно продолжать изобретать технологии и продукты, которые будут излечивать болезни.

Акции компании в Лондоне выросли лишь на 1 % в условиях волатильных торгов – сигнал, что рынок осторожно реагирует на новости. Кроме того, зависимость от американского рынка делает бизнес уязвимым к тарифам и регулированию. Даже масштабные планы по листингу на Нью-Йоркской бирже и инвестиции в новые препараты пока не снимают вопросов о долгосрочной устойчивости.

Таким образом, несмотря на сильные продажи и амбициозную цель достичь показателя 80 миллиардов долларов выручки к 2030 году, компания сталкивается с рядом рисков, которые могут осложнить движение к этой цели.