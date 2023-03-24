Оторваться от земли и пролететь со скоростью 50 км/ч. Соревнования в реактивных костюмах пройдут в Британии

Новости Великобритании. Соревнования в реактивных костюмах анонсировал Ричард Браунинг, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он разработчик необычного устройства, с помощью которого можно не просто оторваться от земли, но и пролететь над водоемом.

Разогнаться реально до 50 километров в час. А если удастся увеличить скорость, это уже будет новый мировой рекорд, обладатель которого попадет в знаменитую Книгу Гиннесса и сместит Ричарда.