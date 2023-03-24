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Оторваться от земли и пролететь со скоростью 50 км/ч. Соревнования в реактивных костюмах пройдут в Британии

24 марта 2023 09:12
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Новости Великобритании. Соревнования в реактивных костюмах анонсировал Ричард Браунинг, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он разработчик необычного устройства, с помощью которого можно не просто оторваться от земли, но и пролететь над водоемом.  

Разогнаться реально до 50 километров в час. А если удастся увеличить скорость, это уже будет новый мировой рекорд, обладатель которого попадет в знаменитую Книгу Гиннесса и сместит Ричарда.  

Оторваться от земли и пролететь со скоростью 50 км/ч. Соревнования в реактивных костюмах пройдут в Британии-1

Ричард Браунинг, разработчик реактивного костюма:  
Каждый раз во время полета я получаю огромное удовольствие. Я летал в 38 разных странах, и каждый раз не могу поверить, что отрываюсь от земли и лечу.  

Оторваться от земли и пролететь со скоростью 50 км/ч. Соревнования в реактивных костюмах пройдут в Британии-4

За шесть лет существования проекта компания-разработчик летающих костюмов инвестировала в них 38 миллионов долларов. Соревнования – отличный способ привлечь внимание людей к покупке или аренде устройств. Для поднятия рейтинга мероприятия планируется привлечь знаменитостей и спортсменов.  

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# Спортивные соревнования # Марина Кишкурно # Новости Великобритании # Фотофакт

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