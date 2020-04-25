В Москве +7, в Киеве +12. Погода в Европе на неделю с 27 апреля по 3 мая

В Париже будет +20, рассказали в программе «Плюс-минус» . Переменная облачность и +18 ожидаются в Риме . На градус меньше прогнозируют в Вене .

В Мадриде обещают дожди и +16. В Афинах будет малооблачно и +20. Обойдётся без осадков и в Анкаре, там ожидается +15. Столько же прогнозируют в Софии .

Затянет небо над Прибалтикой. Пасмурно и +10 обещают в Вильнюсе. На два пункта прохладнее будет в Риге.

Уже больше похоже на нормальную весну. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Варшаве ожидается +13. В Киеве ожидается +12 и пасмурная погода. Облачно и +7 синоптики в начале недели прогнозируют и в Москве.