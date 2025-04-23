Отказ Рубио и Уиткоффа ехать в Лондон снижает значимость встречи по Украине – FT

Усилия Евросоюза обозначить свое положение в процессе переговоров по Украине в Лондоне закончатся разочарованием, пишет ТАСС со ссылкой на издание Financial Times.

В публикации указывается, что госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом отменена поездка в Лондон для встречи с коллегами из Украины, Франции, Британии. Рубио и Уиткофф являются ключевыми американскими переговорщиками. Их отсутствие приводит к снижению значимости встречи.

Факт признания Вашингтоном суверенитета РФ над Крымским полуостровом способен привести к серьезному дипломатическому кризису в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе. В ходе переговоров могут возникать серьезные разногласия, потому что перед европейскими членами Альянса встанет вопрос выбора между приверженностью собственным принципам и желанием сохранить отношения с президентом США, анализирует ситуацию FT.