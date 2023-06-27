МО РФ: готовится передача тяжёлой техники ЧВК «Вагнер» в ВС РФ

Готовится переброска тяжелой военной техники частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в состав регулярных частей Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что идет подготовка к передаче боевой тяжеловооруженной техники в строевые подразделения Вооруженных сил России.

ЧВК «Вагнер» в ночь на субботу, 24 июня, захватила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это случилось в связи с заявлением Евгения Пригожина о якобы нанесенных ракетно-бомбовых ударах Вооруженных сил РФ по лагерям частной военной компании. Эти утверждения были опровергнуты как Министерством обороны Российской Федерации, так и ФСБ России.