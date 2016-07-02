В результате террористической атаки в столице Бангладеш погибли 20 человек

Новости Бангладеш. Атака террористов в столице Бангладеш унесла жизни 20-ти человек. Боевики ворвались в ресторан в центре города и открыли стрельбу. После чего преступники взяли в заложники посетителей.

Спецоперация по освобождению людей длилась почти 12 часов. После долгих переговоров силы безопасности страны решились на штурм заведения. Боевики, шесть человек, ликвидированы, еще одного арестовали. 12 заложников удалось освободить. «Исламское государство» заявило, что теракт организовала их ячейка в регионе.

Отметим, что ресторан, на который напали экстремисты, находится возле нескольких посольств. Среди жертв в основном были граждане Италии и Японии. В эти минуты специалисты занимаются опознанием тел погибших, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.