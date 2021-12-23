Отбор газа из европейских хранилищ достиг максимума с начала отопительного сезона

За ценами на газ в Европе следим, как за остросюжетным сериалом. И если с 2022 годом уже определились – будет холодно и дорого, то финансовые аналитики уже дают прогнозы на год 2023-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его Европа может встретить не самой благоприятной конъюнктурой энергетического рынка.

Фьючерсы на поставку газа на зимний сезон 2022-2023 неожиданно подорожали на 40 % – до 1 500 долларов. И это на 1 000 больше, чем в летний период. Так что цены на газ в Европе будут определять экономическую повестку не один зимний сезон.