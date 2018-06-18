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От наводнения в Индии пострадали 450 тысяч человек: потоп вызвали муссонные ливни

18 июня 2018 13:45
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Новости Индии. Наводнение в Индии за последнюю неделю унесло жизни свыше 20 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за последние сутки стихия погубила 6 человек.

От наводнения в Индии пострадали 450 тысяч человек: потоп вызвали муссонные ливни -1

От потопа, который спровоцировали мощные муссонные ливни, страдают северо-восточные районы страны. Так или иначе, в результате непогоды пострадали около 450 тысяч индийцев.

Местные власти оказывают всю возможную помощь населению. По данным синоптиков, в ближайшее время обстановка в регионе должна начать улучшаться.

# Наводнение # Фотофакт

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