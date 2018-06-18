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Туристический автобус перевернулся в Польше: два человека погибли, 16 пострадали

18 июня 2018 10:51
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Новости Польши. Туристический автобус попал в аварию в Польше. На трассе в Куявско-Поморском воеводстве транспортное средство выехало на встречную полосу, после чего скатилось в ров и перевернулось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристический автобус перевернулся в Польше: два человека погибли, 16 пострадали-1

В момент ДТП в салоне находились 50 человек. Жертвами инцидента стали два пассажира. Еще по меньшей мере 16 путешественников пострадали.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Вертолеты скорой помощи доставляют травмированных в ближайшие больницы. Трасса перекрыта.

# Авария в Польше # Фотофакт

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