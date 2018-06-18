Туристический автобус перевернулся в Польше: два человека погибли, 16 пострадали

Новости Польши. Туристический автобус попал в аварию в Польше. На трассе в Куявско-Поморском воеводстве транспортное средство выехало на встречную полосу, после чего скатилось в ров и перевернулось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Туристический автобус попал в аварию в Польше. На трассе в Куявско-Поморском воеводстве транспортное средство выехало на встречную полосу, после чего скатилось в ров и перевернулось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В момент ДТП в салоне находились 50 человек. Жертвами инцидента стали два пассажира. Еще по меньшей мере 16 путешественников пострадали.
На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Вертолеты скорой помощи доставляют травмированных в ближайшие больницы. Трасса перекрыта.