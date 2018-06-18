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В Македонии и Греции массовые беспорядки: люди недовольны новым названием бывшей югославской республики

18 июня 2018 09:08
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Новости Греции. Массовые протесты и столкновения с полицией: граждане Греции и Македонии недовольны новым названием бывшей югославской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Македонии и Греции массовые беспорядки: люди недовольны новым названием бывшей югославской республики-1

В Македонии и Греции массовые беспорядки: люди недовольны новым названием бывшей югославской республики-3

В Македонии и Греции массовые беспорядки: люди недовольны новым названием бывшей югославской республики-5

В ходе акций в Скопье манифестанты использовали пиротехнику и пытались проникнуть в здание парламента. В ответ полицейские были вынуждены применить светошумовые гранаты и газ. Не менее 25 человек задержаны. В стычках пострадали около 10 стражей порядка.

В греческом городе Писодери после демонстраций 14 человек оказались в больнице. Половина из них – полицейские. Здесь сотрудники правоохранительных органов заблокировали проезд автобусов с протестующими к месту подписания соглашения между странами. Активисты хотели прорвать оцепление. Однако их остановили слезоточивым газом.

В Македонии и Греции массовые беспорядки: люди недовольны новым названием бывшей югославской республики-8

В Македонии и Греции массовые беспорядки: люди недовольны новым названием бывшей югославской республики-10

В Македонии и Греции массовые беспорядки: люди недовольны новым названием бывшей югославской республики-12

В Македонии и Греции массовые беспорядки: люди недовольны новым названием бывшей югославской республики-14

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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