В Македонии и Греции массовые беспорядки: люди недовольны новым названием бывшей югославской республики

Новости Греции. Массовые протесты и столкновения с полицией: граждане Греции и Македонии недовольны новым названием бывшей югославской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе акций в Скопье манифестанты использовали пиротехнику и пытались проникнуть в здание парламента. В ответ полицейские были вынуждены применить светошумовые гранаты и газ. Не менее 25 человек задержаны. В стычках пострадали около 10 стражей порядка.

В греческом городе Писодери после демонстраций 14 человек оказались в больнице. Половина из них – полицейские. Здесь сотрудники правоохранительных органов заблокировали проезд автобусов с протестующими к месту подписания соглашения между странами. Активисты хотели прорвать оцепление. Однако их остановили слезоточивым газом.