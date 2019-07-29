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От крылатых нет спасения. Лас-Вегас заполонили кузнечики

29 июля 2019 11:40
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Новости США. Американский Лас-Вегас заполонили кузнечики. Днем насекомые прячутся, однако в ночное время от крылатых вредителей нет спасения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

От крылатых нет спасения. Лас-Вегас заполонили кузнечики-1

Привлеченные светом фонарей, они облепляют тротуары и вывески кафе. В воздухе роятся целые полчища насекомых.   

От крылатых нет спасения. Лас-Вегас заполонили кузнечики-4

По мнению специалистов, появление кузнечиков в городе – результат погодных изменений. Насекомые пробудут в этом регионе еще несколько недель, а потом мигрируют на север.   

От крылатых нет спасения. Лас-Вегас заполонили кузнечики-7

# Насекомые # Фотофакт

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