От крылатых нет спасения. Лас-Вегас заполонили кузнечики

Новости США. Американский Лас-Вегас заполонили кузнечики. Днем насекомые прячутся, однако в ночное время от крылатых вредителей нет спасения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Привлеченные светом фонарей, они облепляют тротуары и вывески кафе. В воздухе роятся целые полчища насекомых.