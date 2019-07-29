В Бразилии из аэропорта похитили 700 кг золота

Новости Бразилии. В Бразилии задержали четверых подозреваемых в крупной краже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. В Бразилии задержали четверых подозреваемых в крупной краже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Злоумышленники похитили из аэропорта в Сан-Паулу более 700 килограммов золота. Инцидент произошел на минувшей неделе. Несколько человек прибыли в воздушную гавань на замаскированных под полицейские автомобилях.
На них была форма сотрудников правопорядка, при себе имелось оружие.
После проникновения в грузовой терминал грабители обчистили инкассаторский фургон и скрылись. Стоимость похищенного золота оценивается примерно в 30 миллионов долларов США. Полицейские пытаются установить, где подозреваемые спрятали золото.