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В Нигерии в результате атаки исламистов погибли 65 человек

29 июля 2019 11:21
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Новости Нигерии. Жертвами вооруженного нападения на северо-востоке Нигерии стали 65 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Нигерии в результате атаки исламистов погибли 65 человек-1

Еще 10 – получили ранения. Большинство из них госпитализированы. По словам местных жителей и силовиков, исламисты атаковали людей на мотоциклах и фургонах.   

В Нигерии в результате атаки исламистов погибли 65 человек-4

20 человек были убиты в ходе нападения, остальные – при попытке догнать злоумышленников. В атаке подозревается группировка «Боко Харам».     

В Нигерии в результате атаки исламистов погибли 65 человек-7

В Нигерии в результате атаки исламистов погибли 65 человек-9

# Нападение # Фотофакт

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