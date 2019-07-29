В Нигерии в результате атаки исламистов погибли 65 человек

Новости Нигерии. Жертвами вооруженного нападения на северо-востоке Нигерии стали 65 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Нигерии. Жертвами вооруженного нападения на северо-востоке Нигерии стали 65 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще 10 – получили ранения. Большинство из них госпитализированы. По словам местных жителей и силовиков, исламисты атаковали людей на мотоциклах и фургонах.
20 человек были убиты в ходе нападения, остальные – при попытке догнать злоумышленников. В атаке подозревается группировка «Боко Харам».