В Нигерии в результате атаки исламистов погибли 65 человек

Новости Нигерии. Жертвами вооруженного нападения на северо-востоке Нигерии стали 65 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще 10 – получили ранения. Большинство из них госпитализированы. По словам местных жителей и силовиков, исламисты атаковали людей на мотоциклах и фургонах.