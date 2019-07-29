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В Китае стартовала международная олимпиада роботов-гуманоидов

29 июля 2019 10:10
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Новости Китая. В китайском городе Чжаоцин стартовала международная олимпиада роботов-гуманоидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

В Китае стартовала международная олимпиада роботов-гуманоидов-1

Свои умные машины на конкурсе представили более чем 40 команд молодых изобретателей из 20 университетов разных стран.  

В Китае стартовала международная олимпиада роботов-гуманоидов-4

Роботы синхронно повторяют движения бойцов, исполняют китайские традиционные танцы и даже могут боксировать.  

В Китае стартовала международная олимпиада роботов-гуманоидов-7

Посмотреть на высокотехнологичное представление пришли сотни человек. Этот чемпионат по-настоящему значимое событие в области применения искусственного интеллекта.   

В Китае стартовала международная олимпиада роботов-гуманоидов-10

В Китае стартовала международная олимпиада роботов-гуманоидов-12

В Китае стартовала международная олимпиада роботов-гуманоидов-14

# Роботы # Фотофакт

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