В Китае стартовала международная олимпиада роботов-гуманоидов

Новости Китая. В китайском городе Чжаоцин стартовала международная олимпиада роботов-гуманоидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои умные машины на конкурсе представили более чем 40 команд молодых изобретателей из 20 университетов разных стран.

Роботы синхронно повторяют движения бойцов, исполняют китайские традиционные танцы и даже могут боксировать.