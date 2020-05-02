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В Испании жителям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом

02 мая 2020 12:19
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Новости мира. Мир оживает после карантина. Во многих странах постепенно начинают снимать ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Испании разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом.

В Испании жителям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом-1

В Испании жителям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом-3

В Испании жителям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом-5

Чтобы избежать большого скопления людей, власти установили временные интервалы. Теперь жители могут ходить в магазин за продуктами, аптеку, больницу, на работу, если нет возможности делать это удаленно. А вот встречи с друзьями и родственниками пока под запретом. Ожидается, что новые послабления введут 4 мая.

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В Испании жителям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом-8

В Испании жителям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом-10

О частичном снятии карантинных ограничений заявили и в Сингапуре. С 12 мая здесь планируют возобновить работу некоторых предприятий. Также будут открыты рестораны, кафе и парикмахерские.

# Коронавирус # Фотофакт

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