В Узбекистане из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище эвакуировали 12 тысяч человек

Новости Узбекистана. В Узбекистане 12 тысяч человек эвакуированы из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полностью затоплены два поселка. Дома, расположенные в километре от водохранилища, полностью оказались под водой. Информации о жертвах нет.