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В Узбекистане из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище эвакуировали 12 тысяч человек

02 мая 2020 13:07
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Новости Узбекистана. В Узбекистане 12 тысяч человек эвакуированы из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Узбекистане из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище эвакуировали 12 тысяч человек -1

Полностью затоплены два поселка. Дома, расположенные в километре от водохранилища, полностью оказались под водой. Информации о жертвах нет.

В Узбекистане из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище эвакуировали 12 тысяч человек -4

ЧП случилось в результате прорыва в одной из секций бетонной конструкции высотой около 30 метров. Власти уже заявили, что повреждение ослабило всю плотину и она вообще может полностью разрушиться.

# Наводнение # Фотофакт

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