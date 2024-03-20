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Госдеп США заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в РФ

20 марта 2024 09:48
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заблокировал заявление G7 с порицанием итогов президентских выборов в Российской Федерации, пишет РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica.

В публикации говорится, что данное «указание США застало всех врасплох». В ходе саммита G7 Блинкен обозначил, что Вашингтон воздерживается от комментариев касательно данного вопроса.

В материале отмечается, что такое поведение Вашингтона может быть связано с предстоящими президентскими выборами в США.

# Международная политика # Энтони Блинкен

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